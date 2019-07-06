شرط وحيد لأتلتيكو مدريد للموافقة على رحيل غريزمان

أكدت صحيفة سكاي أن نادي أتلتيكو مدريد وضع شرط وحيد للموافقة على رحيل الفرنسي انتوان غريزمان لصفوف برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد يرغب في ضم الظهير البرتغالي الأيمن للبرسا نيلسون سيميدو.

ويضغط خورخي مينديز وكيل سيميدو على برشلونة من أجل السماح للظهير البرتغالي بالرحيل عن صفوف النادي كما يعرض انتقال اللاعب كانسيلو على النادي الكتالوني.

ويرفض برشلونة من جانبه فكرة رحيل سيميدو في الصيف الحالي وهو ما يعقد اتمام الصفقة.