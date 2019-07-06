كأس العالم للسيدات.. إنجلترا تبحث عن الحفاظ على المركز الثالث أمام السويد

يستعد منتخب إنجلترا للسيدات اليوم السبت، لمواجهة نظيره السويدي، في مباراة صاحب تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للسيدات، المقامة حاليًا في فرنسا.

وكان منتخب إنجلترا أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، بعد تخطيه لدور المجموعات، متصدراً لمجموعته بالفوز في ثلاث مباريات وحصد العلامة الكاملة.

وفي دور الستة عشر، تمكن من تخطي الكاميرون بسهولة بثلاثة أهداف دون رد، وواصل مسيرته القوية في البطولة بالفوز في ربع النهائي على النرويج بنفس النتيجة.

وفي نصف النهائي اصطدمت إنجلترا بالمنتخب الأمريكي حامل اللقب، لتخسر بصعوبة بهدفين مقابل

هدف، لتفقد آمالها في اللقب.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب السويد، تأهل لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة السادسة، بالفوز على تشيلي وتايلاند، والهزيمة من الولايات المتحدة الامريكية.

وبدور الستة عشر اصطدمت السويد بمنتخب كندا، وتمكنت من خطف فوز صعب بهدف دون رد، لتتأهل إلى ربع النهائي.

وتوقعت الجماهير إنتهاء مسيرة السويد في ربع النهائي حينما واجهت ألمانيا، ولكن المنتخب السويدي فجر مفاجأة بإقصاء الماكينات الألمانية بالفوز بنتيجة 2/1،

ليتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة هولندا، ولكن الطواحين الهولندية حطمت طموح السويد بالفوز بهدف نظيف جاء في الشوط الإضافي الأول.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق المركز الثالث من أجل تتويج مسيرته الناجحة في البطولة، والتي لم تشهد سوى هزيمة واحدة، وكذلك تسعى سيدات الإنجليز للحفاظ على المركز الثالث، الذي حققنه النسخة الماضية في 2015.

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فيما يبحث السويد عن إستعادة إنجاز تحقيق المركز الثالث، الذي تحقق في نسختي 2011 و 1991.

موعد مباراة إنجلترا والسويد :

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة،

والسادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة مساءاً بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسويد :

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على فضائية beIN SPORTS HD 4