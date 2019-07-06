روما يدرس التعاقد مع هيجواين

ذكرت تقارير صحفية أن نادي روما الإيطالي يدرس التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، في الإنتقالات الصيفية الجارية. وقالت صحيفة" كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي العاصمة روما يرغب في التعاقد مع هداف هداف الدوري الإيطالي السابق، من يوفنتوس، خوفاَ من رحيل دجيكو إلى إنتر ميلان. وأضافت الصحيفة أن ذئاب روما سيقدمون عرضاً بقيمة 30 مليون يورو، ومرتب سيصل إلى 11 مليون يورو في الموسم، لإقتناص خدمات المهاجم الارجنتيني. وعاد هيجواين إلى اليوفي بعد فترة الإعارة التي قضاها مع تشيلسي، ومن المؤكد أن المهاجم الأرجنتيني لن يكمل في صفوف السيدة العجوز، لتواجد العديد من المهاجمين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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