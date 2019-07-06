المقاولون العرب يواجه الإسماعيلي وديًا

اتفق نادي الإسماعيلى مع نظيره نادي المقاولون العرب على إقامة مباراة ودية بينهما، استعدادًا لمباراة الزمالك والموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكون المباراة الودية أحد يومي 17 أو 18 من يوليو الجاري.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43

نقطة، في حين يحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس، برصيد ٤٨ نقطة، مع تبقي مباراة وحيدة له أمام الأهلي، لما بعد كأس أمم أفريقيا.