نجم منتخب العراق يقترب من الإنضمام إلى الدحيل

أقترب نادي الدحيل القطري من ضم موهبة نادي الشرطة العراقي ومنتخب العراق، مهند علي صاحب ال١٩ عام.

وحسبما علمت "الوفد" أن اللاعب سيسافر إلى الدوحة اليوم من أجل إتمام صفقة إنتقاله، بعدما أبدى رغبته بالانتقال لفريق الدحيل، مفضلًا عليه عروض

أوروبية كثيرة، أبرزها جالاتا سراي وفنربخشة التركيان، وباشاك شهير أيضًا وسلافيا براج التشيكي و نادي يوفنتوس الرديف الذي أبدى كذلك اهتمامًا باللاعب.

ووافق نادي الشرطة على عرض الدحيل مقابل ٢ مليون دولار

من أجل الاستغناء عن مهند علي.وكان مهند علي تألق مع منتخب بلاده العراق خلال كأس أمم آسيا الأخيرة وسجل هدفين، قبل الخروج أمام منتخب قطر بهدف دون رد، بدور ثمن النهائي، مما جعل الكثير من الأندية الأوروبية ترغب بضمه لما يملكه من موهبة و إمكانيات كبيرة بالإضافة لسنه الصغير ١٩ عامًا.



