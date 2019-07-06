ثروت سويلم يكرم فوزي غانم مدير المكتب الفني لاتحاد الكرة

قام اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بتكريم فوزي غانم مدير المكتب الفني للاتحاد، بعد اختياره الموظف المثالي في شهر يونيو الماضي، للاتحاد، بعد اختياره الموظف المثالي في شهر يونيو الماضي،وتقديرا لاخلاصه في العمل على مدار سنوات طويلة. وحضر التكريم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس الإدارة.

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