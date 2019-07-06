أعلن الكرواتي برانكو المدير الفني لفريق الأهلي السعودي قائمة الراقي لخوض معسكر النمسا والذي سينطلق غدًا الأحد في إطار استعدادات الراقي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد. وشهدت قائمة الأهلي العديد من المفاجآت حيث تم استبعاد اللاعب كلاوديو بايزا من القائمة وضم المدرب برانكو اللاعب أدريلان سانتوس لتسويقه من خلال المباريات التجريبية. التجريبية. وجاءت قائمة الأهلي كالآتي : Advertisements حراسة المرمى: محمد العويس – ياسر المسيليم – باسم البقي – محمد اليامي خط الدفاع: سلطان مندش – سعيد المولد – عبد الله حسون – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – محمد البصاص – عبدالله خطيب – عبدالباسط هندي – أدريلان سانتوس – محمد خبراني – حسين عبدالغني – خالد البركة خط الوسط: يزيد البكر – هاني الصبياني – جوزيف دي سوزا – يوسف الحربي – نوح الموسى – عمر الزيني – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري – عبدالرحمن غريب – مصطفى البصاص خط الهجوم: علي الأسمري – عمر السومة – مهند عسيري – عثمان الحاج – دجانيني تفاريس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي السعودي يعلن قائمة معسكر النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.