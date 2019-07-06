الليلة.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه نيجيريا في بطولة أفريقيا

يواجه منتخب مصر لناشئي السلة نظيره نيجيريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف.

ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ونضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر وأنجولا، بينما ضمت المجموعة الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم

محمد نبيل ومحمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر، وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على.

كان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة، ليحصد اللقب العاشر فى مسيرته بالبطولات العربية.