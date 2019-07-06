رمضان صبحي: هدفي التتويج مع الأهلي بكل البطولات

عبر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته باستمراره مع الفريق بعد الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي على تمديد عقد إعارته لمدة موسم.
وقال إن تمسك الجهاز الفني بتواجده مع الفريق يدفعه للقتالوبذل أقصى الجهد، مشيرا إلى أنه يقدر الجهود التي بذلها مسئولو النادي؛ لاستمراره مع الأهلي لإسعاد الجماهير في المرحلة المهمة المقبلة .
وأكد اللاعب أن هدفه هو التتويج
وشدد رمضان صبحي على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل، في ظل الخبرات الكبيرة الموجودة في الفريق بالإضافة إلى التدعيمات المميزة.
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