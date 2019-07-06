الأهلي يضم 4 حراس مرمى في معسكر إسبانيا

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني قام بضم 4 حراس مرمى لمعسكر إسبانيا هم: علي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المشاركة في التدريبات والمباريات الودية.

وأشار سليمان إلى أن تواجد الحراس الأربعة جاء بهدف الوصول بهم

إلى أفضل مستوى من الجاهزية، من خلال التجارب الودية المميزة التي يخوضها الفريق على هامش المعسكر، ما يسهم في زيادة خبرات الجميع.

وقال إن الجهاز الفني قام بضم مصطفى شوبير رغم استمراره في التأهيل وحاجته لعدة أيام للانتظام في التدريبات الجماعية؛ للاستفادة

من أجواء المعسكر.

وأوضح سليمان أن شريف إكرامي يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له في ألمانيا للتعافي من الإصابة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سعيد للغاية بالمردود الذي يقدمه محمد الشناوي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا بعد اختياره أفضل حارس في دور المجموعات، متمنيًا أن يحالفه التوفيق وأن يكون له بصمة في تتويج المنتخب بكأس البطولة.