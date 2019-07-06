‎ ليفاندوفسكي يقرر الاعتزال في بايرن ميونخ

قرر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، إنهاء مسيرته في الملاعب ضمن صفوف النادي البافاري.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن ليفاندوفسكي سيكمل مسيرته في البايرن حتى اعتزاله، ذلك لأن اللاعب

سيجدد عقده مع النادي حتى عام 2023.

وكان اللاعب البولندي هدف للعديد من الأندية، على رأسها ريال مدريد، ولكن تمسك إدارة البايرن باللاعب حال دون انتقاله

خارج جدران العملاق الألماني.

وانتقل صاحب ال 30 عاماً إلى بايرن ميونخ في عام 2014، قادماً من بوروسيا دورتموند، ولعب ليفاندوفسكي مع بارين ميونخ 142 مباراة في الدوري، واستطاع أن يسجل 116 هدفاً، واستطاع المهاجم البولندي أن يحقق لقب هداف الدوري الألماني مرتين.