قرر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، إنهاء مسيرته في الملاعب ضمن صفوف النادي البافاري.
وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن ليفاندوفسكي سيكمل مسيرته في البايرن حتى اعتزاله، ذلك لأن اللاعبسيجدد عقده مع النادي حتى عام 2023.
وكان اللاعب البولندي هدف للعديد من الأندية، على رأسها ريال مدريد، ولكن تمسك إدارة البايرن باللاعب حال دون انتقاله
وانتقل صاحب ال 30 عاماً إلى بايرن ميونخ في عام 2014، قادماً من بوروسيا دورتموند، ولعب ليفاندوفسكي مع بارين ميونخ 142 مباراة في الدوري، واستطاع أن يسجل 116 هدفاً، واستطاع المهاجم البولندي أن يحقق لقب هداف الدوري الألماني مرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يقرر الاعتزال في بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.