رياضة | شيخو كوياتيه قائد السنغال لـ"الخليج 365 الرياضي": علينا أن نثبت أننا الأفضل لنفوز باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخو كوياتيه قائد السنغال لـ"الخليج 365 الرياضي": علينا أن نثبت أننا الأفضل لنفوز باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد منتخب السنغال شيخو كوياتيه لاعب كريستال بالاس الإنجليزى، أن فريقه قدم أداء مميزا أمام منتخب أوغندا ويستحق الصعود لدور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كوياتيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "الأهم هو أن نخوض مباراة بعد أخرى، وأن نشاهد ونأخذ الأمور الإيجابية ونركز عليها والأمور السلبية حتى لا نكررها، لتقديم مستوى جيد، وأعتقد أن الفريق قام بما يلزم أمام منتخب أوغندا ، الأهم بالنسبة لنا كان هو التأهل، واللاعبون كانوا محاربين وأكدوا ذلك".

وأضاف: "لم أقل إننا لم نقم بأمور جيدة، اللقاء لم يكن سهلا ولم يكن بالإمكان الفوز به بهدفين أو ثلاثة أهداف لصفر، الأهم بالنسبة إلينا هو ضمان التأهل".

وعن ترشيحات السنغال للفوز باللقب، قال :"بخصوص الترشيحات كأس إفريقيا للذي يقدم ويثبت أنه الأفضل، نلعب مباراة بمباراة وما يجب علينا فعله هو تقديم الأفضل والعمل بجد لنستحق اللقب، كما قلت يجب أن نعمل بأقصى جهد وتقديم الأفضل في كل اللقاءات لبلوغ هذا الهدف وهو الفوز باللقب".