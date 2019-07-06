رياضة | خبر سار لدفاع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لدفاع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكدت جاهزية محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر للمشاركة في مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا في دور ال 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن مدير إيهاب لهيطة منتخب مصر جاهزية المدافع محمود الونش بعد أن جرى جرى التأكد من أن الإصابة التي تعرض لها الونش أمس الجمعة، خلال تدريبات المنتخب "الفراعنة"، لن تمنعه من التواجد مع الفريق في مباراة اليوم.

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ولم يستكمل الونش تدريبات المنتخب أمس إثر الإصابة، وجرى في البداية تشخيص حالة الإصابة بأنها التواء خفيف في الكاحل.