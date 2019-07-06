رياضة | أبولا البرتغالية: ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبولا البرتغالية: ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إنهاء المفاوضات مع مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

ويعد ليفاندوفسكي، واحدا من أهم أعمدة الفريق البافاري خلال السنوات الماضية، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في عام 20114، حيث حصل على لقب هداف الدوري الألماني موسمين.

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وأكدت صحيفة أبولا البرتغالية"، أن ليفاندوفسكي سيكمل مسيرته في البايرن حتى إعتزاله كرة القدم، لرغبته في الاعتزال داخل جدرانه.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي، سيقوم بتجديد تعاقده مع النادي الألماني حتى عام 2023، بعد مسيرة حافلة بين صفوفه.

وكان اللاعب البولندي هدف للعديد من الأندية، على رأسها ريال مدريد، ولكن تمسك إدارة البايرن باللاعب حال دون إنتقاله خارج جدران العملاق الألماني.