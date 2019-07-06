رياضة | على رأسهم بايزا.. برانكو يحدد المحترفين الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على رأسهم بايزا.. برانكو يحدد المحترفين الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تحديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، لأول المحترفين الراحلين عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو قد قرر استبعاد التشيلي كلاوديو بايزا، محور فريق الأهلي، من معسكر الإعداد الخارجي، الذي سيقام في النمسا.

وأضافت الصحيفة السعودية، رغبة المدرب الكرواتي في التخلص من خدمات المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس أيضاً، ولكنه فضل ضمه لمعسكر إعداد الأهلي.

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وأوضحت الصحيفة أن قرار برانكو باستدعاء سانتوس لمعسكر الأهلي الخارجي، لسعي إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، لتسويق المدافع البرازيلي من حلال مشاركته في المباريات التجريبية.

وكانت إدارة الأهلي وافقت على بيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو، لفريق سلافيا براج التشيكي، مقدماً شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الاهلي.

وتسافر بعثة الأهلي، الأحد المقبل إلى النمسا، بدلًا من الخميس، قبل أن تعود إلى جدة في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، لبدء التحضيرات النهائية قبل مواجهة الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.