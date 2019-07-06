رياضة | مارتن لاسارتي يقيم مستوى نجوم الأهلي في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يقيم مستوى نجوم الأهلي في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إقامة معسكر إلاعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوي أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.

وأضاف لاسارتي أن معسكر اليكانتي سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين الى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم .

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وأكد أن الجهاز الفني سيبدأ في إسبانيا مرحلة جديدة من الإعداد والاستفادة من الحالة البدنية التي وصل إليها اللاعبون بعد العودة للتدريبات خلال الأيام الماضية وخوض مباراة ودية أمام فريق المتحدة.

وأشاد المدير الفني مجددًا بأداء لاعبي الاهلي الدوليين مع المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، مؤكدا أنه يتطلع الى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام.

يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى مدينة اليكانتي الإسبانية صباح لخوض معسكر إعداد خارجي يتخلله خوض 3 مباريات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.