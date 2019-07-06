رياضة | رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يصدم الجماهير بشأن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي برشلونة ماريا جوسيب بارتوميو صفعة قوية إلى جماهيره بشأن مفاوضات النادي مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات الرئيس ماريا بارتوميو عن صفقة نيمار: "باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع النجم البرازيلي؛ لا توجد أي حالة".

وكانت تقارير أشارت إلى أن باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار مقابل 300 مليون يورو، وهو الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا في المفاوضات في حين يأمل البارسا في دفع 100 مليون يورو بالإضافة إلى إدخال لاعب او اثنين في الصفقة.