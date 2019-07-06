رياضة | تراوري: ليس لدينا ما نخسره أمام الجزائر.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراوري: ليس لدينا ما نخسره أمام الجزائر.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيما تراوري لاعب منتخب غينيا، أن مباراة الغد أمام الجزائر ستكون حاسمة لبلادهم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح تراوري أنه لن يكون هناك أي نوع من الضغط عليهم في لقاء الغد وأن كل الضغط سيكون علي لاعبي الجزائر مشيرا إلي أن فريقه لا يوجد لديه ما يخسره لذلك سيلعب بهدوء أكثر.

وأوضح تراوري، أن فوز بنين علي المغرب أمس وأداء مدغشقر يؤكد على أن الفرق الصغيرة في البطولة من الممكن أن تفعل أي شيء وتحدث أي مفاجآت مشيرًا إلي أن لديهم أمل كبير في الفوز علي الجزائر.

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وعن المكافآت التي رصدتها لهم الحكومة الغينية لهذه البطولة كشف تراوري، أن هذه المكافآت لا تمثل أي نوع من الضغط عليهم وأنهم لا يفكرون في المكافآت بقدر تفكيرهم في منتخبهم والفوز علي الجزائر غدا.

واعترف تراوري بتأثير غياب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي علي منتخب غينيا مؤكداً أنه قائد حقيقي داخل الملعب ونجم مؤثر ومهم خاصة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ولكن مع كل ذلك كل اللاعبين الحاليين مهمين في الفريق.