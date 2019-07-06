رياضة | "سيميدو" يجبر برشلونة على التعاقد مع زميل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيميدو" يجبر برشلونة على التعاقد مع زميل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة سيتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة يراقب بقوة كانسيلو نجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سينتهز الفرصة لحسم الصفقة لصالحه إذا تم بيع الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيميدو مصر على الرحيل عن البلوجرانا للإنضمام إلى نادٍ آخر يسمح له بالمشاركة أساسياً في الموسم المقبل.