رياضة | الزمالك يسقط في اختبار حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسقط في اختبار حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مسئولو نادي الزمالك في تسويق المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيله بشكل رسمي.

ورغم طلب مسئولو الزمالك من وكيل اللاعب بالبحث عن عروض له لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال والفشل في إيجاد أي عروض له حتى الآن بسبب استبعاده من المشاركة أغلب الموسم من الزمالك وعدم حصوله على فرصته.

إدارة الزمالك ترفض رحيل اللاعب بالمجان بسبب المقابل المادي الكبير الذي دفعوه لضمه ووصل إلى مليون و600 ألف دولار لنادي الدفاع الجديدي المغربي بخلاف راتب اللاعب لكن المردود لم يكن على نفس القيمة المادية.

وأصبح أمام إدارة الزمالك حلين للخروج من مأزق أحداد الأول هو توقيع اللاعب على ورقة مخالصة مالية والإستغناء عن كل مستحقاته نظير رحيله بالمجان عن النادي، أما الحل الثاني هو خروجه للإعارة وليس للبيع النهائي وهو ما يساهم في تحقيق أي مكسب مادي من ورائه وبقيمة مالية ولو قليلة.