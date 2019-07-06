رياضة | مدرب غينيا: نواجه الجزائر من أجل كرامتنا وسيناريو المغرب يدعمنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غينيا: نواجه الجزائر من أجل كرامتنا وسيناريو المغرب يدعمنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن مباراة الغد أمام الجزائر، ستكون صعبة مشيرًأ إلي أنه سيلعب من أجل الفوز في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وشدد بول أنه لن يهتم بتصنيفات الفيفا لفريقه أو الجزائر لأن ما يهمه تحقيق الانتصار على المنتخب الجزائري

وأوضح بول أن جمال بلماضي مدرب على مستوى عال ولديه لاعبين يحددوا مسار المنتخب في البطولة حتي الآن مشيرا إلي أنه سيلعب بأقصى جهده حتي يتعامل جيدا مع هذه المباراة والخروج فائزًا

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وتابع بول أن فريقه لابد أن يلعب بثقة لأن الثقة لها الدور الأهم في حسم لقاء الجزائر وأن الثقة كان لها دور قبل ذلك في أن يصل منتخب غينيا إلي نصف النهائي في بطولة الأمم في بوركينا فاسو

وواصل بول أن فوز بنين علي المغرب أمس سيحفز لاعبيه أمام الجزائر ولكن لديه طرق أخرى لتحفيز لاعبيه

وأضاف بوت أن لاعبي غينيا يخوضون لقاء الجزائر من أجل كرامتهم وأنه يعرف جيدا خطورة لاعبي الجزائر ووضع الخطة الجيدة للتعامل مع هذا الأمر.