رياضة | الأهلي يعلن برنامج معسكر إسبانيا ويعدل موعد الودية الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن برنامج معسكر إسبانيا ويعدل موعد الودية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت معسكر الإعداد الذي يقام في مدينة أليكانتي الإسبانية ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري؛ استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم : علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايي ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.

ويخوض الأهلي تدريبًا خفيفًا مساء اليوم السبت في مدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد للفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أن يخوض اللاعبون مرانا خفيفا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناكً تعديلا قد طرأ على موعد أول مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد الذي ينطلق اليوم السبت في مدينة اليكانتي الإسبانية.

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وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررا أن تقام غدا الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق خوض 3 مواجهات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.

ويلحق الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يلحق ببعثة الفريق في إسبانيا يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري للانتظام في معسكر الإعداد الخارجي الذي انطلق اليوم السبت مدينة اليكانتي .

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع اللاعب، الذي سافر لقضاء عدة أيام برفقة عائلته بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .

وأشار عبدالحفيظ إلى أن جيرالدو سينضم إلى معسكر الفريق في أليكانتي الذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، ويشهد خوض 3 مباريات ودية استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة.