رياضة | دا كوستا لـ"الخليج 365": أنا من يتحمل "هفوة" بنين.. كنا الأفضل لكن في النهاية ودعنا أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دا كوستا لـ"الخليج 365": أنا من يتحمل "هفوة" بنين.. كنا الأفضل لكن في النهاية ودعنا أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان دا كوستا مدافع منتخب المغرب إن مباراة فريقه أمام بنين بالأمس كانت معقدة وصعبة، رغم سيطرة أسود الأطلسي على اللقاء، لكن في النهاية خسر وودع بطولة إفريقيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"المباراة كانت صعبة ومعقدة، وفي مثل هذه المباريات ارتكاب الخطأ ولو كان قليلا سيكلف الثمن غالي جدا".

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وتابع "هذا ما حدث في الركلة الركنية التي سجل منها منتخب بنين هدفه فريقه في المباراة، والخطأ أنا من يتحمله".

وواصل "نجحنا في العودة إلى المباراة وإحراز هدف التعادل، لكن عندما ذهبت الأمور إلى ركلات الجزاء، لم يكتب لنا الصعود".

وزاد "أشكر الجماهير التي جاءت لمساندة المنتخب فلقد فعلت كل ما عليها، ولكن نحن كنا مقصرون في حقهم، ولم نستطع في إسعادهم، ونقدم لهم اعتذاارنا".