رياضة | لاعب الجزائر: خروج المغرب من أمم إفريقيا يجعلنا جادين أكثر أمام غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الجزائر: خروج المغرب من أمم إفريقيا يجعلنا جادين أكثر أمام غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر، أن لديهم 90 دقيقة أمام غينيا، لابد وأن يكونوا جادين وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز.

وأوضح يوسف، أنهم علي دراية لكل الأمور لمنتخب غينيا وأنهم يدعون الله أن تكون لديهم الإرادة للفوز والتأهل لدور الثمانية من الأمم الإفريقية.

وقال عطال عن خروج المغرب: " لم نستطع متابعة مباراة المغرب، بسبب أننا كان لدينا تدريب وخروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ونلعب بقوة كبيرة حتي تكون هناك إرادة الفوز ولا يتكرر نفس سيناريو الشقيق العربي".