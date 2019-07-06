رياضة | الأهلي يكشف عن 4 مميزات في أليو ديانج: لاعب المستقبل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن 4 مميزات في أليو ديانج: لاعب المستقبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج الذي وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ٥ مواسم.

وأشار إلى أليو ديانج يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وأن التعاقد معه جاء في إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

وأضاف عبد الحفيظ أن صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا نظرا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التي قدمها، إلى جانب كونه جزءَا من خطة البناء للمستقبل.

وأكد عبد الحفيظ أن استمرار رمضان صبحي بعد تمديد فترة إعارته يمثل إضافة قوية، في ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية.

وشدد مدير الكرة على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتي ثماره في المرحلة المقبلة.

من هو أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد

Advertisements

ويبلغ أليو ديانج من العمر 21 عامًا ويحمل الجنسية المالية ويعد من اللاعبين المميزين في فريق مولودية الجزائر

انتقل أليو ديانج لمولودية الجزائر قادماً من دجوليبا المالى فى يناير 2018 ولعب للمنتخب الأوليمبي المالي مباراتين بينما لم يلعب مع المنتخب الأول حتى الآن.

ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا ويجيد قطع الكرات في وسط الملعب

طلب مولودية الجزائر مبلغ مليوني دولار للاستغناء عن أليو ديانج قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بمليون و100 ألف دولار فقط.

ووصفت صحف الجزائر أنها صفقة كبيرة لصالح مولودية الجزائر ويمكن أن تفيد الأهلي في ظل مستوى اللاعب المميز.



