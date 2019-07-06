رياضة | أليو ديانج

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تعاقد نادي الأهلي مع أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر بعد نجاحه في تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم من هيديرسفيلد.

من هو أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد

ويبلغ أليو ديانج من العمر 21 عامًا ويحمل الجنسية المالية ويعد من اللاعبين المميزين في فريق مولودية الجزائر

انتقل أليو ديانج لمولودية الجزائر قادماً من دجوليبا المالى فى يناير 2018 ولعب للمنتخب الأوليمبي المالي مباراتين بينما لم يلعب مع المنتخب الأول حتى الآن.

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ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا ويجيد قطع الكرات في وسط الملعب

طلب مولودية الجزائر مبلغ مليوني دولار للاستغناء عن أليو ديانج قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بمليون و100 ألف دولار فقط.

ووصفت صحف الجزائر أنها صفقة كبيرة لصالح مولودية الجزائر ويمكن أن تفيد الأهلي في ظل مستوى اللاعب المميز.