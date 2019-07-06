اخبار الرياضه

أنطونيو غوتيريش يبدي تفاؤلاً بنجاح الاتفاق السوداني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو غوتيريش يبدي تفاؤلاً بنجاح الاتفاق السوداني والان مع التفاصيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تفاؤله بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس الجمعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، حول ترتبيبات الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام، أن أنطونيو غوتيريش هنأ الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على دورهما في التوسط في المحادثات التي تتم بقيادة سودانية وأثنى على الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد) لدعمها العملية.

Advertisements

ودعا الأمين العام الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة على ضمان تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب بشكل كامل وشفاف وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار.

ورحب غوتيريش بالتزام الأطراف بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين السلمين بما في ذلك الأحداث التي وقعت في 3 يونيو.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تضامنه مع شعب السودان، وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة أثناء الفترة الانتقالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطونيو غوتيريش يبدي تفاؤلاً بنجاح الاتفاق السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا