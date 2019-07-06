شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول يغيب عن الملاعب 6 أسابيع والان مع التفاصيل
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بياناً اليوم السبت، أعلن خلاله عن إصابة حارس مرماه.
وأكد ليفربول في بياناً له أن حارسه الايرلندي "كويمين كيليهر" أصيب بكسر في معصم يده.وسيخضع لعميلة جراحية بعد إصابته ويليه برنامج تأهيلي، وسيغيب لمدة ستة أسابيع، حتى أغسطس القادم.
يذكر أم "كيليهر" لم يُشارك في الموسم الماضي في أي مباراة مع الفريق الأول للريدز، وكان ضمن قائمة الفريق الذي تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على توتنهام في نهائي مدريد.
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