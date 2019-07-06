شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحصد11 ميدالية في اليوم الثاني للبطولة العربية للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المنتخب المصري لألعاب القوى 11 ميدالية مع انتهاء اليوم الثاني للبطولة العربية للناشئين المقامة على استاد رادس في تونس.

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وقالت نانسي أحمد، المتحدثة الإعلامية للاتحاد، إن المنتخب حصل على 7 ميداليات ذهبية وميداليتان فضية وميداليتان برونزية، حيث حقق الأبطال شاهيناز السيد ذهبية رمي الرمح، وشهد محمد ذهبية الوثب بالزانة وروان وليد ذهبية قذف القرص، ويوسف بدوي ذهبية 110متر حواجز ومحمد سعيد ذهبية المطرقة، وأحمد الأسواني ذهبية العشاري، ومحمد اسامه ذهبية قذف القرص.

بينما حاز الميداليتان الفضية أحمد حمدي عن قذف القرص، وملك أحمد عن 100 متر حواجز، كما حاز الميداليتان البرونزية رولا سامح عن رمي الرمح، ومريم هشام برونزية السباعي.

وتستمر البطولة حتى السابع من يوليو الجاري ويرأس البعثة طارق طبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد وهالة عبدالرحيم نائب رئيس الاتحاد العربي ويشارك في البطولة 14دولة عربية.