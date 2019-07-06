الأهلي السعودي يسعى لتسويق سانتوس

أبعد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، التشيلي كلاوديو بايزا، المحور، عن قائمته للمعسكر الإعدادي في النمسا، فيما ضم البرازيلي أدريلان سانتوس، المدافع، على الرغم من توجه النادي للتخلص من اللاعبَين خلال الصيف الجاري.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن استدعاء سانتوس للقائمة، المؤلفة من 32 لاعباً، إلى سعي إدارة الأهلي لتسويقه عبر إشراكه في المباريات التجريبية. وضمت القائمة مصطفى بصاص، لاعب الوسط، على الرغم من غيابه عن الفريق موسمين، فيما خلت من أسماء أخرى، كأحمد الزين، الجناح، وأحمد الرحيلي، حارس المرمى، وأيمن الخليف، لاعب الوسط.

ويصل المدرب إلى النمسا قبل ساعات من وصول اللاعبين إليها، علما أنه غادر السعودية مساء أمس الأول، بعد منح الفريق إجازة لـ 48 ساعة.