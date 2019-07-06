الشباب السعودي يسعى للتخلص من مدافعه الروماني

تدرس إدارة نادي الشباب تسويق الروماني فاليريكا جامان، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من التجديد له، في ديسمبر الماضي، حتى يونيو 2020.

كشفت التقارير أن جامان قد يلحق بمواطنه كونستانتين بوديسكو، صانع الألعاب، الذي تبحث الإدارة عن عروض له، في ظل سعيها إلى جلب لاعبين أجنبيين في مركزي المحور وصانع الألعاب.

وأشارت التقارير ذاتها إلى ضمان ثلاثة فقط من أجانب الشباب الاستمرار، هم التونسي فاروق بن مصطفى، حارس المرمى، والجزائري جمال الدين بلعمري، المدافع، والبرازيلي سيباستياو فريتاس "سيبا"، المهاجم، ويضاف إليهم الكولومبي دانيلو أسبريا، الجناح، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، المهاجم، المنضمان أخيرًا.