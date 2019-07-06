فرجاني ساسي: خروج المغرب مفاجأة.. وسنثبت أنفسنا أمام غانا

قال فرجاني ساسي، لاعب منتخب تونس، إنهم لم يكونوا بمستواهم في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا ولكنهم تأهلوا لدور الـ 16؛ حيث سيواجهون نظيرهم غانا.

ويلتقي المنتخب التونسي ـ الذي تأهل الذي كثاني مجموعته برصيد 3 نقاط ـ نظيره غانا ـ الذي تصدر مجموعتع بـ 6 نقاط ـ في التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل.

وتابع فرجاني ـ خلال مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ـ اليوم السبت:"لم نكن بمستوانا في دور المجموعات وترشحنا وسنجعل الجميع يشاهد مستوانا أمام غانا ونثبت أننا نشعر بالمسؤولية وأننا رجال في الملعب".

واسترسل لاعب المنتخب التونسي المحترف في الزمالك:"تابعنا أول مباراة في دور الـ 16 التي جمعت المغرب ببنين ورأينا أول مفاجأة بخروج المغرب التي صعدت بـ 9 نقاط وأحد المرشحين للتتويج بالبطولة بركلات الترجيح كنت أتمنى استمرارهم لتكون أكثر المنتخبات عربية ولكنها كانت مفاجأة وكذلك تابعنا مباراة السنغال و أوغندا".

وأتم لاعب وسط المنتخب التونسي حديثه بنفي مايتردد عن وجود خلافات بين اللاعبين في معسكر البطولة، مشيرًا إلى إنه يمتلك من الخبرة التي تجعله لايجد مشكلة سواء لعب كأساسيًا أو بديلاً أو لم يشارك فهذه أمور في يد المدير الفني ولن تؤثر على دعمه لزملائه بالفريق.