ليفربول يصدر بيانًا بشأن إصابة شاكيري

علق نادي ليفربول على الإصابة التي تعرض لها لاعبه السويسري شيردان شاكيري، خلال مواجهة منتخب بلاده مع إنجلترا، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، فإن المهاجم السويسري سيعود إلى ميلوود في الأسابيع المقبلة، من أجل الخضوع لفحص جديد من قبل الجهاز الطبي للريدز.

وأشار الموقع الرسمي للريدز إلى أن الإصابة أجبرت شاكيري على مغادرة مباراة إنجلترا في الدقيقة الـ 65.

وتدور بعض المخاوف داخل ليفربول بأن تتسبب إصابة النجم السويسري في غيابه عن بداية فترة إعداد الفريق الخاصة بالموسم الجديد.

يذكر أن شاكيري كان أحد الأوراق الرابحة في دكة المدرب الألماني يورجن كلوب، والتي نجحت في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنتهي.