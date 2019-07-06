شكرا لقرائتكم الأهلى يغادر مطار القاهرة لخوض معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة فريق النادي الأهلى مطار القاهرة إلى إسبانيا، لخوض معسكر الإعداد للمباريات القادمة، ومن المقرر أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري.

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وتستغرق رحلة الأهلى إلى اسبانيال 4 ساعات ونصف إلى مدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق.

وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى أسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق