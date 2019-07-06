شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: ديانج إضافة قوية للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى بلاعب الوسط المالى «اليو ديانج»، الذى وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم وتم الإعلان عن الصفقة رسميا أمس.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا نظرا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التى قدمها، إلى جانب كونه جزءا من خطة البناء للمستقبل.

مؤكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وأن التعاقد معه جاء فى إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، قد أعلن عن تعاقد الأهلى مع لاعب الوسط المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر فى ضوء ترشيح الجهاز الفنى والسعى لاستفادة الأهلى من جهوده.