شكرا لقرائتكم توقف مفاوضات الزمالك مع أحمد عادل عبدالمنعم لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أكد مصدر مقرب من أحمد عادل حارس مرمى المقاصة رحب بالانتقال لصفوف الزمالك، خاصة فى ظل عقده الذى سينتهى مع المقاصة بعد 6 أشهر، ويمتلك عرضا للتجديد، إلا أن عادل عبد المنعم اشترط على مسئولى الزمالك عدم ضم حارس آخر فى حالة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن عرض النادى الأبيض لحارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى توقف عند 3 ملايين جنيه سنويا كراتب له مقابل الانضمام لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر إكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب، الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجارى.

ويرفض مسئولو الزمالك طلبات حارس الأهلى السابق بشأن عدم ضم حارس آخر، حيث يسعى الأبيض لضم محمد عواد من الإسماعيلى بشكل رسمى حتى يكون حارس الفريق الأساسى فى الموسم المقبل، لذلك تم إيقاف العرض المالى لحارس الأهلى السابق عند 3 ملايين جنيه سنويا، وهو ما رفضه الحارس، حيث ينتظر مسئولو الأبيض فى الوقت الحالى إنهاء صفقة عواد أولا قبل إتمام الاتفاق مع حارس آخر من المرشحين مثل حارس الأهلى السابق وكذلك محمد أبو جبل حارس سموحة.