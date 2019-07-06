شكرا لقرائتكم ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن تمديد إعارة رمضان صبحى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى أمس تمديد إعارة رمضان صبحى لمدة موسما بعد المفاوضات التى أجراها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى فى انجلترا مع نادى هيدرسيفلد الإنجليزى.

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن استمرار اللاعب بالفريق بعد تمديد فترة إعارته يمثل إضافة قوية، فى ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية.

وشدد مدير الكرة على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتى ثماره فى المرحلة المقبلة.

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ويخوض الفريق معسكر إعداد خارجى فى إسبانيا لمدة 12 يوماً، يستعد خلاله لمباراتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.