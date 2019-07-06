موعد نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل وبيرو.. والقنوات الناقلة المجانبة للمباراة

ينتظر الملايين من محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 بين منتخب البرازيل صاحب الأرض والجمهور وبين منتخب بيرو والذي نجح في تفجير أكبر مفاجآة في البطولة عقب صعوده للنهائي على حساب بطلي آخر نسختين من بطولة كوبا أمريكا وهو تشيلي في مباراة نارية في نصف النهائي، في حين صعدت البرازيل للنهائي عقب تحقيق الفوز على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لاشيء.

ويطمح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز والإنتصار في نهائي كوبا أمريكا 2019 ليحقق اللقب الثامن في تاريخه، في حين يأمل منتخب بيرو في تحقيق الإنتصار ليفوز باللقب الثالث له في تاريخه بعد لقبي عامي 1939 و1975.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل وبيرو

تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019، وذلك على أرضية إستاد الميركانا الشهير والذي يس لأكثر 80 ألف مشجع في مدينة ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل

ويذكر بأن منتخب البرازيل وبيرو قد لعبا سويًا من قبل في 46 مواجهة، أنتصرت البرازيل في 32 مواجهة، في حين فازت بيرو في 4 مواجهات فقط، وتعادل الفريقين في تسع مواجهات، وكانت أكبر نتيجة في تاريخ الفريقين هي 7-0 لصالح البرازيل، وذلك في نهائي بطولة كوبا أمريكا 1997، وأخر مباراة بين الفريقين فازت فيها البرازيل كذلك في النسخة الحالية في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 بنتيجة ساحقة 5-0.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية عن نقل مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس3 وكذلك بي إن سبورتس ماكس4،وذلك بالنسبة لكل المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي، وهذا في الوقت الذي توجد فيه أكثر من قناة عبر الأقمار الأوروبية نتقل مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا بشكل مفتوح مثل قناة