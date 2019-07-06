شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن تمديد إعارة رمضان صبحى: قيمة فنية وروح عالية نحتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن استمرار رمضان صبحى بالفريق بعد تمديد إعارته إضافة قوية، فى ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية.

وشدد مدير الكرة بالأهلى على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب، وهو ما سيؤتى ثماره فى المرحلة المقبلة.

وأعلن الأهلى مساء أمس تمديد إعارة رمضان صبحى لمدة موسم، بعد المفاوضات التى أجراها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى فى انجلترا مع نادى هيدرسيفلد الإنجليزى.

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ويخوض النادى الأهلى معسكر إعداد خارجى فى إسبانيا لمدة 12 يوماً، يستعد خلاله لمباراتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدوري.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.