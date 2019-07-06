شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بصفقة "ديفندر" مولودية الجزائر فى رحلة "بناء المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط المالى «اليو ديانج» الذى وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

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وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، والتعاقد معه جاء فى إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات، مشيرا إلى أن صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا نظرا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التى قدمها، إلى جانب كونه جزءا من خطة البناء للمستقبل.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.