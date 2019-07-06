شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي السابق يرفض تقاضى 3 ملايين جنيه سنوياً فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالزمالك أن عرض النادى الأبيض لأحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى توقف عند 3 ملايين جنيه سنوياً راتباً مقابل الانضمام لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان مصدر مقرب من أحمد عادل أكد أن الحارس رحب بالانتقال لصفوف الزمالك، خاصة فى ظل عقده الذى سينتهى مع المقاصة بعد 6 أشهر ويمتلك عرضا للتجديد، إلا أن عادل عبد المنعم اشترط على مسئولى الزمالك عدم ضم حارس آخر فى حالة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

ويرفض مسئولو الزمالك طلبات حارس الأهلى السابق بشأن عدم ضم حارس آخر، حيث يسعى الأبيض لضم محمد عواد من الإسماعيلى بشكل رسمى حتى يكون حارس الفريق الأساسى فى الموسم المقبل، لذا تم إيقاف العرض المالى لحارس الأهلى السابق عند 3 ملايين جنيه سنوياً، وهو ما رفضه الحارس، حيث ينتظر مسئولو الأبيض فى الوقت الحالى إنهاء صفقة عواد أولا قبل إتمام الاتفاق مع حارس آخر من المرشحين مثل حارس الأهلى السابق، وكذلك محمد أبو جبل حارس سموحة.