شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يغادرون السويد إلى فرنسا للمشاركة فى دورة دولية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مساء اليوم السويد متوجهاً إلى فرنسا للمشاركة فى دورة دولية استعدادا للمشاركة فى كأس العالم بإسبانيا، المقرر انطلاقه يوم 16 يوليو من الشهر الجارى.

خاض منتخب كرة اليد دورة دولية فى السويد، وخسر فى لقاءين أمام صاحب الأرض 37 / 28 ثم النرويج 26 / 25 قبل أن يفوز على الدنمارك 31 /30.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى.