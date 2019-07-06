شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتواصل عبد الغنى مع نجوم الفراعنة من معسكر قبرص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، على الاطمئنان على زملائه بالفريق المتواجدين فى صفوف المنتخب حالياً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى .

ونشر عبد الغنى صور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أثناء حديثه مع "الونش وعلاء" أثناء تواجده فى معسكر قبرص مع الفريق الأبيض فى مكالمة فيديو .

ويخوض منتخب مصر مباراة مهمة أمام جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، فى إطار منافسات دور الـ 16 بإستاد القاهرة .

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ويتبقى للزمالك خوض 3 وديات أخرى بعد ودية أمس أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، والتى شهدت خسارة الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.



عبد الغنى و الونش