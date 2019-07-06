قصة صور.. محمد عواد الحارس "الثائر" الباحث عن حلم العمر داخل البيت الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي لقب "الثائر".. هو لا يثور بحثاً عن المشاكل ورغبة منه في إثارة الأزمات.. هو يثور من أجل الحق و تحقيق العدالة كما يراها.. من أجل الحصول على حقه الذى يُسلب منه لأسباب كثيرة ربما من بينها إنه لا يلعب لأحد القطبين.
يثور محمد عوداً كثيراً في وجه "الظلم" حسبما يعتقد..ثار حارس الإسماعيلي كثيراً خلال السنوات الأخيرة بحثاً عن تحقيق حلم طال انتظاره ..حلم يرى إنه يستحقه بفضل إمكانياته وقدراته.
انتقد محمد عواد الأوضاع في الإسماعيلي قبل عام تقريباً ورحل للوحدة السعودي وقدم معه موسماً مُميزاً رائعاً أستحق معه أن يكون أحد حُراس منتخب مصر قبل أن تمنعه الإًصابة من البقاء طويلاً في صفوف الفراعنة وعندما عاد من الإصابة وجد نفسه خارج صفوف المنتخب لأسباب غير مقنعة فخرج ليُهاجم جهاز المنتخب وتحديداً أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب.
جدد عواد ثورته لكن هذه المرة كانت ضد الأسماعيلي حيث طالب مسئوليه السماح له بالرحيل للزمالك مُستغلاً حاجة الأبيض له بعد إصابة حارسه جنش بقطع في وتر أكيلس وطلب عواد مسئولي الدراويش بالسماح له بالرحيل للبيت الأبيض من أجل تحقيق حلم العمر " واللعب لأحد القطبين باعتبار أن هذه الخطوة ستضمن له إذا حافظ على مستواه التواجد في المنتخب الوطني بعدما دفع كثيراً فاتورة غيابه عن الفراعنة لأنه لا يلعب للأهلي أو الزمالك.
عواد حارس الاسماعيلي
عواد في التدريبات
عواد في الزي السعودي
عواد في معسكر المنتخب
عواد مع حراس مرمى المنتخب
عواد والسعيد
عواد
محمد عواد في احدى التدريبات
محمد عواد في السعودية
محمد عواد مع فريقه السعودي
محمد عواد
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