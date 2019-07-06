موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى. موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا تقام المباراة فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية. القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا تذاع مباراة مصر وجنوب افريقيا على البث الأرضى لقناة تايم سبورت. Advertisements حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان، لإدارة مباراة مصر وجنوب إفريقيا. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.

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