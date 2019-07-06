شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر إلى إسبانيا لخوض المعسكر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، منذ دقائق، القاهرة متوجهة إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للمباريات المقبلة، وتستغرق رحلة الأهلى 4 ساعات ونصف إلى مدينة اليكانتى التى تستضيف معسكر الفريق.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري.

وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.