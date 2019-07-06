تعرف على طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الحارى .

ويلتقى المنتخب المصرى مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم فى المباراة التى تقام باستاد القاهرة الدولى.

وتم إسناد إدارة المباراة تحكيمياً إلى الجابونى أريك اتوجو، حكما للساحة، ويعاونه كل من التشادى عيسى يايا مساعد أول، والمدغشقى ليونيل اندريانا نتيناينا، مساعد ثان، بينما الكاميرونى اليوم نيانت حكما رابعا .

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وتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة بعدما فاز فى المباريات الثلاثة بدور المجموعات أمام كل من زيمبابوى بهدف، والكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة أمام أوغندا.

ومن المتوقع أن يقوم خافيير اجيرى المدير الفنى للفراعنة بالدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الافتتاح أمام زيمبابوى ثم الكونغو الديمقراطية، وسيتم الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.