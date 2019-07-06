شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل

كشف تقارير صحفية أن المهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، تلقى العديد من العروض لرحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وكان بينها اليوفينتوس وريال مدريد وبرشلونة، وأكدت التقارير الصحفية، أن ريال مدريد واليوفي تقدما بنفس العرض 250 مليون يورو مقابل انضمام اللاعب لصفوفهم بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

فيما كشفت مصادر مقربة من رامي عباس وكيل أعماله لـ"السعودية نيوز"، أن صلاح لا يفكر في الرحيل عن صفوف ليفربول في الوقت الراحل، ومستمر مع الفريق الموسم القادم رغم كثرة الاغراءات التي يتعرض لها اللاعب.