شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي مديراً فنياً للنجم الساحلي والان مع التفاصيل

تعاقد النجم الساحلي التونسي لكرة القدم مع فوزي البنزرتي الجمعة، ليحل محل الفرنسي روجي لومار.

وكتب رئيس النادي رضا شرف الدين مباشرة بعد إعلان التعاقد مع البنزرتي على صفحته الرسمية: "مرحباً بك مجدداً بين أهلك وعائلتك. بالتوفيق والنجاح لك أخي فوزي البنزرتي وإن شاء الله القادم أفضل".

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وخاض المدرب المخضرم عدة تجارب سابقة مع النجم، حيث قاده لإحراز لقب الدوري في مناسبتين (1987 و2016) وكأس تونس (2015) وكأس الاتحاد الأفريقي في مناسبتين (2006 و2015).

وكان البنزرتي (69 عاماً) قاد فريق السابق الوداد البيضاوي المغربي إلى الفوز بلقب الدوري المغربي والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة ضد الترجي. ولايزال مصير مباراة الإياب التي توقفت في تونس معلقاً في انتظار ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأقام النجم الأربعاء حفل تكريم على شرف مدربه السابق الفرنسي روجي لومار الذي أشرف على الفريق منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقاده إلى إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال واحتلال المركز الثاني في الدوري والتأهل إلى نهائي كأس تونس ضد الصفاقسي.