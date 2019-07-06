شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بنين: واجهت صعوبات أمام المغرب والان مع التفاصيل

أكد المدير الفني لمنتخب بنين لكرة القدم ميشيل دوساييه، أن مباراة المغرب كانت بمثابة تحد قوي بالنسبة لفريقه.

وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، وفاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، الجمعة، في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد اللقاء: "إنه يملك لاعبين لديهم كفاءة وقدرة بدنية هائلة، وإصرار وتركيز لتحقيق الفوز".

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وأضاف أن منتخب بنين قدم أداءً جيداً ولكن حدثت بعض الأمور لم تكن متوقعة، وأشار إلى أن هناك بعض اللحظات تكون سحرية في المباراة وهو ما تحقق أمام المغرب.

وأوضح أنه فخور بلاعبي فريقه لأن ما يحدث هو أمر عظيم لمنتخب بنين، ووجه الشكر لجميع اللاعبين، معرباً عن سعادته بما تحقق في المباراة أمام المنتخب المغربي.

وأوضح دوساييه أنه يحاول تحقيق التوازن في التشكيل الذي يخوض به المباريات، وشدد على أن اللاعبين لديهم قوة وطاقة يخوضون بها المباريات، وأنه سيسعى لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة في البطولة.

وأشار المدير الفني أن لكل مباراة ظروف معينة، وفريقه يلعب لتحقيق الفوز، ولكنه واجه صعوبات أمام المغرب في ظل وجود مدرب رائع مع "أسود الأطلس"، وأضاف أنه يحرص على توجيه رسائل إيجابية للاعبي فريقه وترسيخ ثقافة الفوز لديهم.